دبا الحصن وخورفكان في واجهة مباريات كأس الصالات

المصدر: محمد فاضل ■دبي

تنطلق الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الجولة الثالثة لكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات، ويلعب دبا الحصن مع خورفكان في القاعة الرياضية لدبا، بينما يحل الظفرة ضيفاً على شباب الأهلي.

وتبرز المباراة بين خورفكان ودبا الحصن إلى الواجهة، لأنها ديربي مهم في البطولة لما يتمتع به الفريقان من إمكانات فنية مميزة، بجانب امتلاك كل منهما حظوظاً قوية لخوض نهائي البطولة.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان سالم النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «وصول خورفكان إلى نهائي دوري الصالات في الموسم الماضي يعكس واقع الاهتمام الذي حظي به الفريق، ونتطلع لتكراره من واقع الاهتمام برياضة الصالات، والطموح هو الحصول على الألقاب ومنها درع الدوري والانطلاق بعدها إلى التمثيل الخارجي». وشهدت الجولتان الماضيتان تصدر النصر للمجموعة الثانية بست نقاط، مقابل صدارة مشتركة لدبا الحصن وشباب الأهلي بثلاث نقاط لكل منهما.

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