كأس «أم الإمارات» تنطلق اليوم في فرنسا

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

يستضيف مضمار تاربس الفرنسي، عصر اليوم، فعاليات كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) لمسافة 2300 متر، ضمن فعاليات النسخة 12 من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وقال بيان صحافي: «يتصدر (نز اند نو الموري)، لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف دايمين فاتريجانت، وبقيادة كلارا كورنيت، قائمة السباق المخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، وجائزته 14 ألف يورو».

وينافس في اللقب «كنج مونلو»، لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وبقيادة جاري سانشيز، لكنه يحمل أعلى الأوزان (63) كلغم.

من ناحية أخرى، يستضيف مضمار جاكرسروه، في مملكة السويد، جولة كأس الوثبة ستاليونز للسرعة لمسافة 1200 متر (رملي)، البالغة جائزتها 130 ألف كرونا سويدية، بمشاركة (8) خيول عربية أصيلة، في سن ثلاث سنوات فما فوق.

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