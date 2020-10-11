المطوع والدرمكي يتنافسان في رئاسة «الطائرة».. والملا يترشح اليوم

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

يغلق عند الثانية عشرة من ظهر اليوم باب الترشح لخوض انتخابات اتحاد الكرة الطائرة للدورة 2020-‏‏2024، في وقت ترشح الدكتور أحمد المطوع ممثلاً عن نادي النصر وعبدالله الدرمكي من نادي العين لمنصب رئاسة الاتحاد، فيما ذكرت مصادر مطلعة لـ«الإمارات اليوم» أن رئيس الاتحاد في الدورتين الأخيرتين، يوسف الملا، سيتقدم بأوراق ترشحه اليوم ممثلاً عن نادي حتا. وكان باب الترشح للانتخابات فتح يوم 27 سبتمبر الماضي على أن يغلق اليوم، وستنشر القائمة المبدئية للمرشحين يوم 25 الجاري، فيما سيغلق باب الطعون يوم الرابع من نوفمبر على أن تنشر القائمة في اليوم التالي، وسيفتح باب التصويت يوم 22 نوفمبر على أن يتم اعتماد التشكيل الجديد في السابع من ديسمبر.

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