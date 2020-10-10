السماح لوسائل الإعلام بتغطية مباراة المنتخب الإماراتي مع أوزباكستان

المصدر: منصور السندي-دبي

قرر اتحاد كرة القدم السماح لوسائل الإعلام المحلية بتغطية مباراة المنتخب الوطني الدولية الودية المقررة بعد غد الإثنين عند الساعة 6.20 على استاد راشد بنادي شباب الأهلي في دبي أمام منتخب أوزباكستان ضمن تحضيرات المنتخب للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، علما أن المنتخب سيلعب ضمن المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات تايلاند وإندونيسيا وماليزيا وفيتنام.

وسيواصل المنتخب تحضيراته اليومية على ملعب حميد الطاير بنادي النصر في دبي خلال معسكره الداخلي الحالي بمشاركة 29 لاعباً.

وأعلن اتحاد الكرة أن المباراة ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام وستكون منقولة تلفزيونيا عبر القنوات الرياضية المحلية وسيكون تواجد ممثلي وسائل الإعلام وفقا للإجراءات الصحية الإحترازية التي تتضمن إجراء الفحص الطبي بحيث يكو قد تم إجراؤه خلال سبعة أيام من موعد المباراة بجانب الإلتزام بعملية التباعد الجسدي وإرتداء الكمامات والجلوس المكان المخصص لممثلي وسائل الإعلام.

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