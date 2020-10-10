كايو يغيب شهراً عن العين بسبب الإصابة

المصدر: معاذ كمبال - العين

أكدت شركة نادي العين لكرة القدم، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب الدولي، كايو كانيدو، أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الضامة، وأن فترة علاجه تستغرق مدة شهر واحد قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وقال العين في بيان نشره عبر موقعه الرسمي إنه جرى تحديد كافة الترتيبات الخاصة ببرامج اللاعب العلاجية ومرحلة التأهيل تمهيداً لعودة اللاعب إلى صفوف الفريق من جديد. وكان اللاعب الدولي غاب مطلع الموسم الماضي أيضاً عن "الزعيم" بداعي الإصابة التي تكررت خلال الموسم أيضاً، في حين غاب عن بعض الحصص التدريبية في يوليو الماضي بسبب اصابته بفيروس كورونا "كوفيد -19".

وأثنى النادي في بيانه عن بالغ تقديره للمسؤولين في اتحاد الكرة، على احترافيتهم في التعامل والاهتمام اللافت والمتابعة الدائمة لكافة التفاصيل المرتبطة بوضع الأندية من كل النواحي، والاستجابة لطلب نادي العين حول استدعاء اللاعب كايو من معسكر المنتخب لإجراء الفحوصات الطبية.

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