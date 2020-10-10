«مظاليم الدوري» يقودون خورفكان لفوز عريض على العين

المصدر: معاذ كمبال - العين

شارك ستة لاعبين لم يحصلوا على فرصتهم الكافية مع أنديتهم السابقة في قيادة فريقهم الحالي خورفكان لتحقيق فوز عريض على مضيفهم العين 4-2، أمس، ضمن ذهاب الدور الأول لكأس الخليج العربي لكرة القدم على استاد هزاع بن زايد، ليضع «النسور» قدماً في الدور الثاني من المنافسة.

ورغم السنوات التي قضاها اللاعبون الستة مع أنديتهم السابقة فإن رصيدهم من المشاركات المستمرة لم يكن كافياً ليمنحهم الاستمرار مع تلك الفرق، ما دفع بعض الجماهير لوصفهم بـ«مظاليم الدوري»، لينتقلوا لاحقاً إلى صفوف «النسور» ويصبحوا من ضمن أعمدته الأساسية التي يعول عليها المدرب البرازيلي كايو زاناردي في الموسم الحالي، لبناء فريق يكون رقماً صعباً في ظل منافسة متوقعة مع بقية الأندية.

وكان اللاعبون على قدر التحدي في لقاء أمس، إذ شارك لاعبا النصر السابقان خالد جلال وعامر مبارك بشكل جيد في اللقاء رغم عدم إكمال الأخير للقاء، بينما ظهر ثلاثي الشارقة فوزي فايز والحارس محمد يوسف وعمر جمعة ربيع بمستوى ثابت، في وقت نجح البديل عمر جمعة في تسجيل الهدف الثالث للفريق، وشارك لاعب العين والوصل السابق هزاع سالم في الشوط الثاني.

ووضع لاعب فريق خورفكان، العاجي كوامي أتوني، فريقه في المقدمة في الدقيقة 34، لكن فريق العين أدرك التعادل قبل نهاية الشوط مباشرة بواسطة محمد عبدالرحمن (عجب) في الدقيقة 2+45، ومع انطلاقة الشوط الثاني سجل «النسور» هدف التقدم بواسطة أنطونيو فالمور في الدقيقة 47.

واستفاد الضيوف من حالة الارتباك في دفاع العين وسجلوا الهدف الثالث بعد دقيقتين فقط وتحديداً في الدقيقة 49 بواسطة البديل عمر جمعة ربيع، فيما قلص لاعب العين، رافاييل بيرييرا، الفارق بتسجيله الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 71، لكن خورفكان عاد وسجل الهدف الرابع بواسطة البديل رامون لوبيز في الدقيقة 82، وانتهت عليه المباراة.

وستتجدد المواجهة بين الفريقين الشهر المقبل حينما يستقبل خورفكان ضيفه العين، وهي المباراة التي ستحدد هوية الفريق المتأهل للدور الثاني في وقت سيدخل فيها «النسور» بحظوظ أفضل.

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أهداف سجلها خورفكان بمرمى العين تعزز فرصته في التأهل.

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