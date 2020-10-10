النصر يتمسك بصدارة كأس الصالات

المصدر: محمد فاضل - دبي

فاز النصر على البطائح بهدفين دون مقابل في ختام الجولة الثانية لكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات التي أقيمت في قاعة نادي البطائح، بينما تعادل الحمرية مع الشارقة (4-4) في صالة نادي الحمرية.

ويتصدر النصر المجموعة الثانية برصيد ست نقاط يليه الشارقة بأربع نقاط، فيما يعتلي شباب الأهلي صدارة المجموعة الأولى بثلاث نقاط.

من جهته، أكد مشرف فريق النصر منصور بوسمرة، أن فريقه استحق الفوز، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن الانتصار يعكس جاهزية الفريق تزامناً مع تطلعاته لأن يكون منافساً قوياً وساعياً للفوز بجميع البطولات».

وأضاف: «متفائلون بموسم مميز، وبداية مبشرة للفريق، خصوصاً بعد تحقيق العلامة الكاملة من انتصارين يعكسان الاستعداد الجيد».

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