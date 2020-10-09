خورفكان يهزم العين.. ويقترب من التأهل في كأس الخليج العربي

المصدر: معاذ كمبال - العين

تغلب فريق خورفكان على مضيفه العين 4-2، اليوم الجمعة، ضمن ذهاب الدور الأول لكأس الخليج العربي لكرة القدم على استاد هزاع بن زايد، ليضع بذلك "النسور" قدماً في الدور الثاني من المنافسة.

ووضع لاعب فريق خورفكان، العاجي كوامي أتوني فريقه في المقدمة في الدقيقة 34، لكن العين أدرك التعادل قبل نهاية الشوط مباشرة بواسطة اللاعب محمد عبدالرحمن "عجب" في الدقيقة 2+45، ومع انطلاقة الشوط الثاني سجل "النسور" هدف التقدم بواسطة أنطونيو فالمور في الدقيقة 47.

واستفاد الضيوف من حالة الارتباك في دفاع العين وسجلوا الهدف الثالث بعد دقيقتين فقط وتحديداً في الدقيقة 49 بواسطة البديل عمر جمعة ربيع، فيما قلص لاعب العين، رافاييل بيرييرا الفارق بتسجيله للهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 71، لكن خورفكان عاد وسجل الهدف الرابع بواسطة البديل رامون لوبيز في الدقيقة 82 الذي انتهت عليه المباراة.

وستتجدد المواجهة بين الفريقين الشهر القادم على ملعب خورفكان، وهي المباراة التي ستحدد هوية الفريق المتأهل للدور الثاني.

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