سباق «هيرو العالمي للدراجات الجبلية» في ضيافة حتا مارس المقبل

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي أمس، عن تنظيم جولة «هيرو دبي حتّا»؛ وهي الجولة الافتتاحية من سلسلة بطولة «هيرو» العالمية للدراجات الهوائية الجبلية المُدرَجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وتُقام منافساتها في المسارات الجبلية بمنطقة حتّا، من 3 إلى 5 مارس 2021.

وتُصنّف بطولة «هيرو» بين السباقات الأصعب في العالم، وستكون منطقة حتّا المحطة الأولى في سلسلة هذا السباق العالمي، على أن تكون المحطة الثانية في إيطاليا يونيو 2021، والثالثة في تايلاند 25 سبتمبر 2021، وهو أحد السباقات الرسمية التي تُقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وتشارك فيه نخبة من أبطال العالم في رياضة الدراجات الهوائية الجبلية. ويتضمّن السباق فئات عدة منها فئة المحترفين 60 كيلومتراً وأعلى نقطة عن سطح الأرض يصلها إليها المتسابقون هي 1600 قدم، والفئة الثانية تصل لمسافة 30 كيلومتراً بارتفاع 800 قدم عن سطح الأرض، وهناك فئة مخصصة للأطفال وأخرى للهواة. ويشارك في هذه السلسلة أكثر من 4000 متسابق من حول العالم يتطلعون جميعاً للفوز بلقب البطولة.

وأوضح مجلس دبي الرياضي أن باب التسجيل مفتوح أمام الراغبين في المشاركة في مختلف فئات سباق «هيرو دبي حتّا»، سواء المحترفون أو الهواة كذلك ضمن فئة الأطفال، ويمكن التسجيل والاطلاع على المزيد من التفاصيل والمعلومات عن السباق عبر زيارة موقعه الإلكتروني الرسمي:

www.heroworldseries.com.

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