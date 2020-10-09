30 حدثاً في موسم دبي البحري.. والانطلاقة بـ «الشراعية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وافق مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على البرنامج الزمني المقترح لروزنامة الفعاليات الرياضية البحرية في الموسم الرياضي البحري 2020-2021، الذي اعتمدته اللجنة الرياضية في النادي، ويتضمن حزمة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة بين السباقات البحرية التراثية والحديثة في مختلف الفئات تصل إلى نحو 30 حدثاً.

وقال النادي، في بيان أمس: «تبدأ الأحداث غداً من خلال الجولة الأولى لبطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، وستستمر السباقات والأحداث الرياضية البحرية في الأشهر المقبلة، حتى مسك ختام الفعاليات سباق القفال الـ30 في مايو المقبل».

وأضاف البيان: «وجه مجلس الإدارة اللجنة الرياضية واللجان المشرفة على كل الفعاليات بضرورة الالتزام بتوجيهات اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دبي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة من مجلس دبي الرياضي من أجل إنجاح الأنشطة كافة».

وتابع: «اعتمد الاجتماع ضمن فعاليات الموسم إقامة منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة (إكس كات)، على أن يتم التواصل مع الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو أي إم) الجهة المشرفة على البطولة العالمية، والتي عرفها العالم عبر بوابة الإمارات ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي احتضنها في السنوات الماضية، حيث ظهرت بحلتها الجديدة عام 2010، بعدما خصصت في البداية كحدث محلي، ثم بطولة خليجية، قبل أن تنال الصفة الدولية من خلال بطولة الشرق الأوسط، وتنتقل بعدها إلى العالمية».

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