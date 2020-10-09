العين يفتقد 10 لاعبين.. ويخشى مفاجآت خورفكان

المصدر: معاذ كمبال ■العين

يستضيف العين اليوم على استاد هزاع بن زايد، الساعة 06:30 مساء، فريق خورفكان ضمن كأس الخليج العربي، في مواجهة يخشى فيها أصحاب الأرض من المفاجأة، بجانب تأثير غياب 10 لاعبين عن الفريق، هذا إلى جانب الضغوط الكبيرة على «الزعيم» لتصحيح الصورة المتواضعة التي ظهر بها في أبطال آسيا، والخروج المخيب من الدور الأول.

ويريد العين حسم الأمور في لقاء الذهاب، اليوم، تجنباً لأي مفاجآت. ومن أبرز غيابات العين، بين الانضمام إلى معسكر المنتخب والإصابات، الحارس خالد عيسى وإسماعيل أحمد والمهاجم كايو، بجانب التوغولي لابا كودجو الذي يعاني مشكلات بدنية، وسيكون رهان المدرب على تشكيلة شابة أملاً في صنع الفارق وتجاوز عقبة البدايات. وقال مدرب العين بيدرو، في المؤتمر الصحافي، إنه رغم ظروف الغيابات الفريق قادر على تقديم الأفضل وتحقيق الفوز، وفي المقابل، يتطلع خورفكان للاستفادة من الظروف المحيطة بـ«الزعيم» بسبب الغيابات، وذلك بأن يعود من «دار الزين» بالفوز، وبفارق مريح من الأهداف يساعده بمهمته في لقاء الإياب، الذي يخوضه الشهر المقبل. وقال مدرب خورفكان، البرازيلي كايو، في المؤتمر الصحافي: «أتوقع مباراة صعبة، لأن تغيير النظام من المجموعات إلى خروج المغلوب بطريقة الذهاب والإياب يضاعف صعوبة المباراتين».

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