3 مباريات تدشن «تمهيدي الكأس».. ولقاء الإمارات والتعاون في الواجهة

المصدر: محمد فاضل ■رأس الخيمة

ينطلق، اليوم، رسمياً موسم الهواة، من خلال الدور التمهيدي في مسابقة كأس رئيس الدولة، حيث تقام ثلاث مباريات من الجولة الأولى، تنطلق جميعها الساعة الخامسة وخمس دقائق مساء، وستكون في واجهة المباريات استضافة فريق الإمارات للتعاون، بينما يواجه الحمرية ضيفه دبا الحصن، والعربي مع البطائح على استاد راشد بن سعيد في عجمان.

وتقام المباريات من دون جمهور ووفقاً للبروتوكول الصحي المعتمد من الجهات الرسمية ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس «كورونا»، وتستكمل الجولة، غداً، بمباراتين يلعب فيهما دبا الفجيرة مع الذيد، ومصفوت مع مسافي.

ويبرز إلى الواجهة فريق الإمارات كونه الوحيد من أندية الأولى الذي تمكن في وقت سابق من الفوز بكأس رئيس الدولة، عندما توج به سنة 2010، ويعد من أقوى المرشحين لنيل إحدى بطاقتَي الصعود، ينافسه على ذلك دبا الحصن والحمرية في مجموعته، بينما تعد حظوظ دبا الفجيرة والعربي والبطائح الأوفر في المجموعة الأخرى.

وقال مشرف فريق الإمارات، خليل الطويل، لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع لتقديم مستوى فني مميز يرضي أسرة الصقور، وتحقيق الانتصارات التي تؤمّن بقاءنا في البطولة إلى أبعد ما يمكن».

في المقابل، قال مدرب الحمرية، التونسي غازي الغرايري، إن فريقه جاهز ويتطلع إلى تقديم مباريات مميزة لنيل بطاقة التأهل، مبيناً لـ«الإمارات اليوم»: «جميع اللاعبين جاهزون ومنهم فيصل خليل، واستعداداتنا تعكس واقعاً فنياً وبدنياً يبشر بالخير».

دبا الحصن يحلّ ضيفاً على الحمرية.. والعربي يواجه البطائح في ملعب عجمان.

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