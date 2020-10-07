فوز شباب الاهلي.. وتعادل الظفرة مع كلباء في كأس الصالات

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

حقق اليوم فريق شباب الاهلي فوزا مهما على خورفكان بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي اقيمت في القاعة الرياضية لشباب الأهلي في الممزر بدبي، ضمن منافسات الجولة الثانية لكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات.

في المقابل تعادل الظفرة مع اتحاد كلباء بهدف لمثله في المباراة التي اقيمت في القاعة الرياضية لنادي البطائح في الشارقة. وبموجب هاتين النتيجتين اصبح رصيد شباب الاهلي ثلاث نقاط مقابل نقطة للظفرة وكلباء. ويلعب الساعة السادسة والنصف مساء غد البطائح مع النصر، وتقام في صالة البطائح، بينما يلتقي الحمرية الشارقة على صالة الحمرية.

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