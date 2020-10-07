الموسم الجديد ينطلق بجولة "نلتزم لننتصر" في كأس الخليج العربي

المصدر: الإمارات اليوم

ينطلق الموسم الجديد رسميا غداً بإقامة الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي، والتي تنطلق تحت مسمى "نلتزم لننتصر". وأكدت رابطة المحترفين في بيان صحافي أن الشعار هو "دعوة لجميع عشاق كرة القدم والمتابعين لها لمواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)". كما دعت الرابطة الأندية المحترفة لتزيين ملاعبها بلوحات توعوية دعما للمبادرة. وعدد الرابطة أبرز المتغيرات في الموسم الجديد:

كأس الخليج العربي بحلة جديدة

أجرت رابطة المحترفين العديد من التعديلات على نظام المسابقة التي انطلقت للمرة الأولى عام 2008، فبدلًا من إقامة منافسات الدور الأول بنظام المجموعتين، ستقام منافسات هذه النسخة بنظام خروج المغلوب حيث يُقام الدور الأول من جولتي ذهاب وإياب. وحددت القُرعة أطراف المباريات، في حين يتأهل بطل دوري الخليج العربي وبطل كأس الخليج العربي إلى الدور ربع النهائي مباشرة.

وتُقام منافسات ربع النهائي ونصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، على أن يقام النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد. ويضمن النظام الجديد تقليل عدد المباريات التي تخوضها الفرق في هذه المسابقة، مما يضفي عليها مزيدًا من التنافسية والإثارة. وقامت الرابطة بتعديل آخر يتعلق باللاعبين الشباب المتواجدين في قوائم الفرق المشاركة في كأس الخليج العربي، حيث قلصت العدد من 5 لاعبين من مواليد 1997 فما فوق إلى ثلاثة لاعبين فقط في قائمة كل فريق، مع إلغاء بند مشاركة ثلاثة منهم منذ بداية المباراة.

تعديلات وبروتوكول صحي

استنادًا للتعديل المؤقت الذي قام به الاتحاد الدولي على قانون اللعبة، تشهد منافسات الموسم الجديد زيادة عدد التبديلات إلى خمس تبديلات لكل فريق على أن يتم إجراؤها في ثلاث فرص فقط يقوم بها كل فريق أثناء المباراة أو بين الشوطين تجنبًا لإضاعة الوقت. كما تُقام المباريات دون حضور جماهيري، مع دراسة الوضع أولا بأول واتباع توجيهات الجهات المعنية نحو عودة الجماهير.

واتخذت الرابطة العديد من التدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة اللاعبين والطواقم الفنية والإدارية وكافة المتواجدين في أماكن إقامة المباريات، ومنها إلزامية إظهار ما يفيد بنتيجة سلبية لفحص كوفيد-19 (PCR) لا تتجاوز صلاحيتها 72 ساعة من تاريخ الفحص، وارتداء الكمامات الطبية أو القماشية ثلاثية الطبقات لكل الأشخاص المتواجدين في الملعب بمن فيهم اللاعبين البدلاء والجهاز الفني والإداري، باستثناء المدرب، اللاعبين المشاركين في الإحماء والمباراة وحكام الساحة.

كما تشمل الإجراءات فحص درجة الحرارة لكافة المتواجدين في الملعب، والتنظيف والتعقيم المستمر للاستادات، والحفاظ على مسافة مترين بين الجالسين على مقاعد البدلاء مع استخدام مقاعد الجماهير الموجودة خلف مقاعد البدلاء.

وعلى صعيد إجراءات دخول وخروج الفريقين من الملعب قبل المباراة وفي استراحة الشوطين وبعد نهاية المباراة، تم إلغاء تواجد الأطفال المرافقين، وإلغاء المصافحة التقليدية بين لاعبي الفريقين والصور الجماعية، حيث سيتم التقاط صور منفصلة لكل فريق مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، كما تم منع تبادل القمصان بين اللاعبين وتجمعهم في دائرة منتصف الملعب قبل انطلاق الشوط الثاني. وتضمن البروتوكول المتعلق بالأنشطة الإعلامية إلغاء المقابلات التلفزيونية قبل المباراة، وعدم تصوير غرف الملابس في أي وقت، والالتزام بمسافة تباعد مترين عند تصوير اللاعبين وإجراء المقابلات، وعند التواجد في منصة الإعلاميين وقاعة المؤتمرات الصحفية، وإلغاء أنشطة المنطقة المختلطة باستثناء القنوات المالكة للحقوق.

مؤثرات صوتية

تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة الجماهير، تقام المباريات بدون حضور جماهيري، لذلك ستقوم رابطة المحترفين الإماراتية بتطبيق المؤثرات الصوتية من خلال البث التلفزيوني حيث سيتم توفير الخدمة من الملاعب لتصل الى المشاهد عبر الشاشات.

عناصر مرئية افتراضية جديدة

سيتمكن المشاهد والمتابع لمباريات مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية من مشاهدة عناصر مرئية افتراضية جديدة أثناء بث بعض المباريات مثل الشعارات، الإحصائيات، بالإضافة إلى لوحات تزينية افتراضية على المدرجات في خطوة سباقة على الصعيد العالمي. وبذلك، تكون الرابطة الرائدة والأولى في المنطقة في تطبيق هذه المبادرة بهدف تعزيز تجربة المباراة.

كرة "نايكي فلايت"

ستشهد مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية لموسم 2020-2021 استخدام كرة نايكي فلايت الجديدة، الكرة التي تم تصنيعها بعد نتيجة 8 سنوات من البحوث المستمرة في مختبرات نايكي حول ديناميكية تحليق الكرة، شارك في اختبارها 800 رياضيا قاموا بتجربة 68 نموذجا مختلفا. نايكي فلايت الجديدة تتكون من أربعة أسطح متصلة ببعضها بدلا عن 12 سطحا مما يقلل عدد نقاط الالتقاء ويسهل تسديد الكرة من أي جهة، وتضمن نفس الأداء سواء في الأجواء الممطرة او الجافة مع تقنية ACC.

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