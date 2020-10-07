النصر يوقع مع 6 دراجين للمنافسة في كل الألقاب

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلنت إدارة الألعاب الرياضية في نادي النصر عن التوقيع مع ستة دراجين لدعم صفوف الفريق الأول الذي يخوض منافسات الموسم الجديد.

وقال بيان صحافي: «الدراجون الجدد منهم خمسة قادمون من فريق شباب الأهلي، هم: أحمد المنصوري، محمد المنصوري، جابر المنصوري، سيف معيوف، وليد النقبي، بجانب التجديد لدراج النادي علي الحساني».

وجرت مراسم التوقيع بحضور عضو مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية منصور الفلاسي، ومدير إدارة الألعاب أحمد الجناحي، ومشرف رياضة الدراجات في النادي خميس المهيري، ومدير الفريق عاصم الملا.

من جانبه أكد منصور الفلاسي سعادته بقائمة الدراجين الجدد الذين انضموا إلى قائمة الفريق الأول، مشيراً إلى أنهم على قدر كبير من الخبرة التي تؤهلهم لتحقيق أفضل النتائج خلال منافسات الموسم الجديد.

على جانب آخر وقع اتحاد الدراجات اتفاقية رعاية مع شركة «ووتر كلوب» تكون بموجبها الشركة راعياً لمنتخب إناث الدراجات ثلاث سنوات مقبلة، وستقوم الشركة الراعية بتوفير الملابس الرياضية والمعدات للاعبات، وتقديم أجهزة تنقية المياه اللازمة للتدريبات والمنافسات.

قام بتوقيع الاتفاقية رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتطويرالمشرفة على منتخب إناث الدراجات نورة الجسمي، والمدير التنفيذي للشركة عمر تشيبوس.

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