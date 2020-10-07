شباب الأهلي يستقبل خورفكان.. والظفرة يتحدى اتحاد كلباء في كأس الصالات

المصدر: محمد فاضل - دبي

تنطلق، عند السادسة والنصف من مساء اليوم، منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات، إذ تقام مباراتان يلعب فيهما شباب الأهلي مع خورفكان في قاعة نادي شباب الأهلي، بينما سيلعب الظفرة مع اتحاد كلباء في قاعة نادي البطائح.

وتعد مواجهتا اليوم الظهور الأول لفريق شباب الأهلي الذي لم يشارك في الجولة الأولى، بينما تم تأجيل مواجهة الظفرة وخورفكان، التي كانت مقررة في الجولة الأولى إلى 19 الجاري. وكانت نتائج الجولة الأولى قد أسفرت عن فوز النصر على الحمرية (6-4)، ودبا الحصن على اتحاد كلباء (4-3)، والشارقة على مليحة (4-1).

من جهته، أشاد الأمين العام للجنة التنفيذية لكرة الصالات، عمران عبدالله، بالجهود التي بذلتها الأندية، وأسهمت في نجاح إقامة الجولة الأولى وسط المزيد من الإجراءات الاحترازية لفيروس «كورونا». وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نضع في مقدمة أولوياتنا تأمين أفضل شروط الصحة والسلامة العامة، من اجل انتظام سير المباريات».

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