المصدر: دبي-الامارات اليوم.

خارج

استغرب حارس مرمى مواطن مميز، يتوقع له التألق والوصول إلى المنتخب الوطني، أنه وجد نفسه خارج أبواب النادي بعد إقفال فترة القيد والتسجيل، من دون تدوين اسمه.

استغناء

لاعب برازيلي تنافست عليه مجموعة من الأندية لضمه، فاجأ المتابعين بأن النادي الذي فاز بتوقيعه استغنى عنه قبل أن يخوض أي مباراة رسمية في الموسم، بداعي عدم قناعة أحد إداريي النادي به.

ترشح

سيضطر اتحاد لعبة جماعية إلى تمديد فترة الترشح للدورة الانتخابية الجديدة، في ظل استمرار عزوف الأندية عن تسمية ممثلين لديها لخوض الانتخابات، خصوصاً أن غلق باب الترشح كان قد حدد سابقاً في 10 من الشهر الجاري.

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