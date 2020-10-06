"المنتخب" يستدعي محمد خلفان للمنتخب بديلا لأحمد خليل

المصدر: منصور السندي-دبي

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو استدعاء مهاجم الشارقة محمد خلفان للمنتخب بديلا لمهاجم شباب الأهلي أحمد خليل الذي استبعد من المنتخب بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية وحاجته للراحة لفترة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام ، علما أن المنتخب يواصل حاليا تدريباته اليومية على ملعب حميد الطاير في نادي النصر في دبي تحضيرا للتصفيات المشتركة المؤهلة لكاس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

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