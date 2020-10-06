ليفسكي يوافق على انتقال روبيرتا إلى دوري الخليج العربي

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت وسائل إعلام بلغارية أن نادي ليفسكي صوفيا وافق على انتقال لاعب كوراساو، نيغيل روبيرتا، إلى أحد أندية دوري الخليج العربي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقالت صحيفة «ماتش تيلغراف»: «إن ليفسكي صوفيا تلقى عرضاً قيمته 900 ألف يورو، نظير الاستغناء عن خدمات روبيرتا»، مشيرة إلى أن «العرض المادي مناسب جداً بالنسبة للنادي البلغاري».

وأضافت: «ليفسكي يمر بأزمة مالية حادة، بينما أبدى النادي الإماراتي قدرته على دفع المبلغ المعروض دفعة واحدة، ما يسهم في حل أزمة النادي البلغاري، بينما وافق نيغيل روبيرتا على الشروط الشخصية، التي تعد أفضل بكثير من المقابل الذي يحصل عليه مع ليفسكي».

نشأ روبيرتا (19 عاماً) بنادي فينوورد الهولندي، في الفترة 2009 إلى 2016، بينما انضم إلى نادي كامبور الهولندي موسمين، قبل أن ينتقل إلى ليفسكي صوفيا في 2019، وشارك مع النادي البلغاري في 20 مباراة، وأحرز 11 هدفاً. في المقابل، لعب بالمراحل السنية المختلفة لمنتخب هولندا، قبل أن ينضم إلى المنتخب الأول لكوراساو.

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