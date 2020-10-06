المصدر: دبي-الامارات اليوم.

هاوٍ

حصل لاعب، في دوري الدرجة الثانية، على عرض متميز من أحد أندية دوري المحترفين، للعب في فئة اللاعب المقيم، لكن الانتقال فشل كونه مسجلاً الموسم الماضي في فئة لاعب أجنبي هاوٍ.

رديف

توقع مسؤول عن أحد فرق الرديف رحيل معظم لاعبيه، للانضمام إلى أندية أخرى في فترة الانتقالات المقبلة، بسبب عدم تحسّن رواتبهم، قبل انطلاق الموسم الحالي.

تعاقدات

اعترف مدير الكرة، في أحد الأندية، بأن تعاقدات ناديه لم تكن جيدة، خلال فترة الانتقالات الحالية، وأنها لا تُرضي طموحات الإدارة، مشيراً إلى أن الظروف الحالية، بداعي جائحة فيروس كورونا، أسهمت في تقليص النفقات على فريق الكرة.

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