3 دورات فنية لمدربي كرة الصالات

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات عن تنظيم ثلاث دورات تدريبية لمدربي كرة الصالات خلال الفترة من ديسمبر إلى يناير المقبلين، على أن تُقام وفقاً للإجراءات الاحترازية المعتادة من فيروس كورونا.

وقال بيان صحافي: «تأتي الدورات ضمن توجهات اللجنة التنفيذية لتطوير الكوادر الفنية لكرة الصالات، وهي دورة المستوى الأول للياقة البدنية ودورتا المستويين الأول والثالث لإعداد مدربي الصالات، وتستمر كل دورة ستة أيام».

وكانت اللجنة التنفيذية قد نظمت في وقت سابق دورتي المستويين الأولى والثاني. وتهدف اللجنة التنفيذية من هذه الدورات إلى تعريف المدربين بآخر تحديثات كرة الصالات في العالم.

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