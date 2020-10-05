البطائح يتعاقد مع المدرب الإيطالي جيوفاني

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلن رئيس مجلس ادارة نادي البطائح حمد الكتبي عن التعاقد مع المدرب الإيطالي جيوفاني لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل (الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الاولى)، ليحل خلفاً للمصري عصام عبده الذي قدم اعتذاره من استكمال مهمته في وقت سابق.

وقال الكتبي لـ"الامارات اليوم": "سيتم تقديم المدرب الجديد وجهازه الفني في مؤتمر صحافي قريب وكذلك التطرق إلى تطلعات النادي في الموسم المقبل"، مقدما شكره للجهود التي بذلها الجهاز الفني السابق ومتمنيا لهم النجاح المقبل.

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