الأوزبكي غانييف رابع أجانب شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

قرّرت شركة شباب الأهلي لكرة القدم، قيد اللاعب الأوزبكي عزيز غانييف، في قائمة الفريق الأول لـ«فرسان دبي»، للموسم الجديد، لتغلق الشركة ملف اللاعبين الأجانب، ويشغل غانييف خانة الأجنبي الرابع في الفريق.

ونشر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة تحديثاً لقائمة شباب الأهلي، قبل غلق باب القيد اليوم، بإضافة اسم الأوزبكي عزيز غانييف، لينضم إلى قائمة اللاعبين الأجانب في الفريق، التي تضم البرازيلي كارلوس إدواردو والأرجنتيني فيدريكو كارتابيا ولاعب الرأس الأخضر هيلدون راموس. يُذكر أن شباب الأهلي تعاقد مع غانييف قادماً من ناساف الأوزبكي في فبراير الماضي، للمشاركة مع الفريق في دوري أبطال آسيا، إذ ظهر بشكل جيد في البطولة القارية وأحرز هدفاً واحداً في مرمى الأهلي السعودي.

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