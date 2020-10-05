فوز الشارقة والنصر في كأس الاتحاد للصالات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

فاز الشارقة على مليحة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة أقيمت أمس، في قاعة نادي الحمرية، ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات، وفي مباراة ثانية لحساب المجموعة الثانية فاز النصر على الحمرية بستة أهداف مقابل أربعة، في المباراة التي أقيمت في قاعة نادي النصر.

وتصدر الشارقة الترتيب بثلاث نقاط، وهو رصيد النصر نفسه، إلا أن الملك يتفوق بفارق الأهداف، بينما يتصدر المجموعة الأولى فريق دبا الحصن.

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