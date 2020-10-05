اتحاد كلباء يستعير السويسري مارياني

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلنت شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم عن تعاقدها مع لاعب الوسط السويسري دافيد مارياني، على سبيل الإعارة، قادماً من شباب الأهلي، لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي. ‏وتقدم رئيس مجلس إدارة شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم علي اللوغاني، عبر الحساب الرسمي للشركة في «تويتر» بالشكر والتقدير لإدارة شركة نادي شباب الأهلي للتعاون المشترك بين الناديين، وتسهيل عملية انتقال اللاعب، وهو ما يعكس عمق العلاقات بين الناديين.

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