اختيار نادي النصر مركزاً لنشر التايكواندو في دبي

المصدر: محمد فاضل - دبي

وقّع اتحاد التايكواندو ونادي النصر اتفاقية تعاون لنشر رياضة التايكواندو في دبي، وذلك بالاستفادة من البنى التحتية للنادي، بحيث يقوم اتحاد اللعبة بتأمين مدرب دولي من كوريا الجنوبية بالتعاون مع السفارة الكورية في الدولة، ويقوم النادي بتأمين الصالة الرياضية لاستخدامها للتدريبات.

وقال رئيس اتحاد التايكواندو، العميد أحمد الزيودي، في مؤتمر صحافي: «الهدف من الاتفاقية تأسيس منتخب قوي للمستقبل وبمختلف الأعمار السنية، على أن يتم تدشين التدريبات في وقت قريب قبل نهاية العام الجاري».

وأضاف: «تم اختيار نادي النصر ليكون مكاناً لانطلاق التايكواندو من دبي، لكونه قلعة كبيرة في الرياضة الاماراتية، ويتمتع بتاريخ حافل بالكثير من الانجازات في جميع الرياضات، ومنها الألعاب الفردية».

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