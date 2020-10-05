المصدر: دبي-الامارات اليوم.

زيادة

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعباً أجنبياً في أحد الأندية الكبيرة طالب بزيادة راتبه من 650 ألف درهم شهرياً إلى 750 ألف درهم شهرياً، ليتساوى مع زميله في الفريق، رغم أنه يعد أهم لاعب في الفريق.

رفض

طلب مدرب أحد أندية الصالات الدخول للملعب لمتابعة المباراة وتسجيل النقاط الفنية للفريقين المتنافسين في ظل عدم وجود بث تلفزيوني، لكن طلبه رُفض رغم حصوله على فحص «كورونا» سلبي، كونه يعتبر كجمهور.

تدخلات

شكا المدرب الحالي من المشكلة نفسها التي عاناها المدرب السابق، وهي تدخلات الإداريين والمسؤولين في الأوضاع الفنية للفريق خلال المباريات الودية، فقال المدرب فما بالك في المباريات الرسمية.

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