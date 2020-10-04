استبعاد أحمد خليل من المنتخب الإماراتي

المصدر: منصور السندي-دبي

ذكر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على صفحته الرسمية" توتير" أن مهاجم شباب الأهلي والمنتخب الوطني لكرة القدم أحمد خليل غادر معسكر الأبيض المقام حاليا في دبي ويستمر لمدة 10 أيام تحضيرا للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

وقال اتحاد الكرة الإماراتي: "أثبتت الفحوصات الطبية وجود إصابة في العضلة الخلفية وحاجته للعلاج والراحة لفترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام".

ويعد أحمد خليل من العناصر الأساسية والمؤثرة في صفوف الأبيض.

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