اهتمام من شباب الأهلي والعين بالمدافع الجزائري بلعمري

المصدر: محمد فاضل - دبي

أكد مصدر مقرب من لاعب فريق الشباب السعودي سابقاً، المدافع الجزائري جمال الدين بلعمري، لـ«الإمارات اليوم»، أن شباب الاهلي والعين أبديا اهتماماً كبيراً، من أجل التعاقد مع بلعمري، خلال الفترة المقبلة، وقبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

وكشف عن اتصالات جرت مع الناديين في هذا الخصوص، كما قال إن نادياً ثالثاً دخل على خط المفاوضات مع اللاعب في الوقت الراهن. وقال المصدر إن اللاعب مهتم أكثر باللعب في دوري الخليج العربي، وأن ذلك أحد الأسباب التي دفعته إلى رفض عرض من نادٍ أوروبي.

يذكر أن اللاعب (30 عاماً) فسخ عقده، بداية سبتمبر الماضي، مع الشباب بعد أشهر من الجدل بينه وبين إدارة ناديه، بسبب قرار خفض راتبه بنسبة 50%، حيث رفض منح موافقته على الأمر. وبات الآن حراً في تقرير مصيره مع أي نادٍ آخر.

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