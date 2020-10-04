المصدر: دبي - الامارات اليوم.

لاعب

تواجه إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي ضغطاً كبيراً من جمهور النادي، على مواقع التواصل الاجتماعي، بداعي المردود الضعيف الذي قدمه الأجنبي الجديد، حيث لم يحرز أي هدف، حتى الآن، في المباريات الودية.

تجمع

يتجه اتحاد لعبة جماعية إلى تعديل نظام بطولاته التنشيطية للموسم الجديد 2020-2021، واستهلال أولى بطولات الموسم بنظام التجمعات، وذلك تسهيلاً على الفرق المشاركة، وتجنيبها قدر الإمكان السفر والانتقال، خلال الفترة الحالية.

استثمار

كشف نائب رئيس شركة كرة قدم سابق، بأحد أندية دوري الخليج العربي، لـ«الإمارات اليوم»، عن أن ملف الاستثمار في أحد الأندية المصرية بات مكتملاً. وقال إن الإعلان الرسمي عن طبيعة هذا الاستثمار، سيتم الكشف عنها خلال أيام قليلة.

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