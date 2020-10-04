البرازيلي دايغو سيلفا ينضم إلى الشارقة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أعلن نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر «تويتر»، أن المهاجم البرازيلي دايغو سيلفا (19 عاماً) وصل للانضمام إلى صفوف الفريق قادماً من نادي ساو بيرناردو البرازيلي، علماً أن الشارقة كان قد ضم أخيراً المدافع البرازيلي غوستافو ميولر (20 عاماً) قادماً من نادي فلامينغو البرازيلي بعقد لمدة ثلاثة مواسم، للعب في صفوف فريق تحت 21 سنة ضمن فئة المقيمين.

وكان الشارقة قد ضم المهاجم البرازيلي جوناثاس الذي تعرض للإصابة خلال مباراة ودية للشارقة أمام النصر، واستقطب بدلاً منه مواطنه ويلتون سواريز قادماً من نادي الوصل.

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