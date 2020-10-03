دبا الحصن يهزم اتحاد كلباء في كأس الاتحاد لكرة الصالات

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

فاز دبا الحصن على اتحاد كلباء (4-3)، في المباراة الافتتاحية لكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات التي اقيمت مساء اليوم في قاعة اتحاد كلباء في افتتاح الموسم الرياضي للصالات 2020-2021، وأقيمت المباراة بدون جمهور ووفقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وليحصل بذلك دبا الحصن على اول ثلاث نقاط له في البطولة.

سجل اهداف الفائز عبد الله سيف وعيسى باسل، والبرازيلي أليكس باربوسا (هدفان)ولاتحاد كلباء مروان جاسم وعلي ياسين (هدفان)

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news