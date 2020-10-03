راموس وكارتابيا يظهران في تدريبات شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق■دبي

عاد الفريق الأول لكرة القدم في نادي شباب الأهلي، إلى التدريبات، عقب المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا، والخروج من دور الـ16 بالخسارة أمام الأهلي السعودي بركلات الترجيح، إذ شهدت التدريبات الظهور الأول لكل من الوافد الجديد، لاعب الرأس الأخضر هيلدون راموس القادم من التعاون السعودي، إلى جانب الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا الذي انضم مجدداً إلى «فرسان دبي» على سبيل الإعارة من ديبورتيفو لاكورونا الإسباني.

ورحب لاعبو شباب الأهلي بكل من كارتابيا وراموس، قبل بدء المران، الذي شهد أيضاً انتظام المدافع الدولي السابق، حمدان الكمالي، المنضم من الوحدة إلى شباب الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، إذ تُعد صفوف الفريق مكتملة، وتخلو من الغيابات، خصوصاً بعدما اكتملت قائمة اللاعبين الأجانب بوجود كل من البرازيلي كارلوس إدواردو والبرازيلي لياندرو سبادسيو، إلى جانب فيدريكو كارتابيا وهيلدون راموس، بينما خرج من القائمة البرازيلي ليوناردو دي سوزا بداعي الإصابة التي ستبعده عن الفريق حتى نهاية الدور الأول، بينما يظل كل من الإسباني بيدرو كوندي والسويسري ديفيد مارياني والأوزبكي عزيز غانييف خارج القائمة، خصوصاً أنه لا توجد عروض لأي منهم حتى الآن.

وقرّر الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني جيرارد زاراغوسا العودة إلى التدريبات، عقب حصول اللاعبين على ثلاثة أيام راحة، بعد انتهاء مشاركة الفريق في البطولة القارية، خصوصاً مع إعلان رابطة المحترفين المواعيد الجديد لمسابقتي كأس الخليج العربي ودوري الخليج العربي.

ويفتتح شباب الأهلي مبارياته في الموسم الجديد بمواجهة الظفرة على استاد راشد الجمعة المقبل في مرحلة الذهاب من الدور الأول، بينما يبدأ «فرسان دبي» مشواره في دوري الخليج العربي بمواجهة اتحاد كلباء في 17 الجاري.

3

أيام راحة حصل عليها لاعبو شباب الأهلي بعد المشاركة الأخيرة في أبطال آسيا، قبل الانتظام في التدريبات من جديد.

- صفوف شباب الأهلي مكتملة بعد انتظام المدافع حمدان الكمالي في التدريبات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news