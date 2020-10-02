اتحاد الكرة يشرح للأندية تفاصيل بروتوكول عمليات المباريات المُحدّث

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

نظّم اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي ورشة عمل لشرح ومناقشة بروتوكول المباريات المُحدّث، والمعتمد من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمتعلق بانطلاق المسابقات الكروية المحلية للموسم الرياضي 2020-2021. وشارك في الورشة الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس اللجنة المشرفة على تطبيق البروتوكول، والدكتور سعيد آل ثاني نائب رئيس اللجنة، والدكتور أحمد إبراهيم، وممثل رابطة المحترفين مبخوت الهاجري، ومحمد علي سرور ممثل إدارة المسابقات، ومحمد أحمد السيد مقرر اللجنة، بالإضافة إلى أكثر من 120 مشاركاً من ممثلي الأندية والأطقم الفنية والطبية والإدارية للمنتخبات.

وأكد أمين عام اتحاد الكرة، عبدالله بن هزام الظاهري، حرص اتحاد الكرة على التواصل المستمر والدائم والفعال مع الأندية حول كل المستجدات الخاصة بالبروتوكول والأمور الأخرى، والرد على كل الاستفسارات لضمان السلامة العامة لكل المنتسبين لقطاع كرة القدم. وقال من جانبه الدكتور مصطفى الهاشمي في تصريح صحافي: «قامت اللجنة بشرح كل بنود بروتوكول عمليات المباريات من الناحيتين الطبية والتنظيمية، التي تتضمن آلية إجراء الفحوص قبل المباريات، ووسائل نقل اللاعبين لملعب المباراة وأماكن الدخول وتعقيم وتقسيم الاستاد والتقسيم الموصي به للأفراد المسموح بوجودهم داخل الملعب وخارجه، وإجراءات يوم المباراة، ومرافق الملعب، والأماكن المحددة للبث التلفزيوني، وتعليمات المعسكرات الداخلية والخارجية ومقر الإقامة، والمبادئ العامة لإعادة فتح المرافق الخدمية بالأندية».

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