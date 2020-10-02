«فنية المحترفين» تعتمد تثبيت إحصاءات اللاعبين للموسم الملغى

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

قررت اللجنة الفنية برابطة المحترفين اعتماد تثبيت إحصاءات اللاعبين المترتبة على مسابقتَي دوري الخليج العربي، ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، للموسم الماضي 2019-2020 الذي لم يستكمل، وتشمل هذه الإحصاءات عدد الأهداف المسجلة، والبطاقات الصفراء والحمراء خلال المسابقتين في الموسم الماضي، لغايات الإحصاءات فقط من دون ترتب أي أثر قانوني آخر.

وقال عضو مجلس إدارة الرابطة رئيس اللجنة الفنية، حسن طالب المري، في تصريح صحافي: «جاء هذا القرار بعد دراسة شاملة من مختلف الجوانب الفنية والقانونية والمالية، وحرصنا في اللجنة الفنية على الإبقاء على هذه الإحصاءات كونها فردية ومرتبطة باللاعبين دون أي أثر قانوني في الأندية المشاركة بالمسابقتين»، مضيفاً «على ضوء هذا القرار، يحتفظ كل لاعب بالأرقام المسجلة في رصيده».

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