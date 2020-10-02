«الرياضات الجوية» يكشف عن بطولة دولية الأحد المقبل

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

يعقد اتحاد الإمارات للرياضات الجوية مؤتمراً صحافياً بعد غد الأحد للكشف عن بطولة خليجية دولية للقفز بالمظلات، ستقام خلال شهر نوفمبر المقبل. وأكد الاتحاد في بيان صحافي، أن المؤتمر سيقام الساعة الحادية عشرة والنصف صباح الأحد المقبل، بفندق إنتركونتننتال (فيستفال سيتي) في دبي. ويحضر المؤتمر رئيس الاتحاد نصر النيادي، ونائب الرئيس يوسف الحمادي، والأمين العام محمد يوسف، وأعضاء مجلس الإدارة. ويسعى الاتحاد في الفترة المقبلة إلى ترتيب جدول البطولات المحلية والدولية استعداداً لاستئناف النشاط مجدداً.

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