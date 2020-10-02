«ستورم تروبر» بطلاً لكأس الوثبة في بلجيكا

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

عاد الجواد «ستورم تروبر» المملوك لعقبة عاشور، وإشراف المالك نفسه، وقيادة الفارسة البلجيكية آنا فان دين تروست، إلى سكة الانتصارات، وذلك بعد التتويج بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم أول من أمس بمضمار غلين في بلجيكا، ضمن فعاليات النسخة 12 من مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. وشارك في السباق البالغ طوله 1500 متر 13 خيلاً عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، تنافست بقوة في الجائزة المالية البالغة 5000 يورو، ولم يجد «ستورم تروبر» أي صعوبة في تحقيق الفوز.

وجاء تفوق الجواد البالغ من العمر تسع سنوات بفارق 2.5 طول عن الفرس «جدايل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف جيمس أوين، وقيادة دامين ارتو. وقطع البطل المسافة في زمن قدره 1:43:66 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «الزاركا» ليوهان فيرستربين، بإشراف المالك نفسه، وقيادة جيركو بوغارتس.

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