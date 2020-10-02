لاعب النصر ضياء سبع يغادر الإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■دبي

نشر لاعب النصر الجديد، ضياء محمد سبع، صورة له وهو على متن الطائرة مغادراً إلى إسرائيل، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان التعاقد مع اللاعب من قبل النصر لمدة عامين، ليكون الأجنبي الرابع في الفريق الموسم المقبل.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن اللاعب غادر للالتحاق بمنتخب بلاده الذي يخوض مباراتين في أيام «الفيفا»، الأولى ستكون أمام أسكتلندا في الثامن من أكتوبر في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، كما سيخوض مباراة أمام جمهورية التشيك 11 أكتوبر في دوري الأمم الأوروبية. ويغيب النصر عن انطلاقة بطولة كأس الخليج العربي، المقرر انطلاقها الخميس المقبل، حيث تم استثناء الفريق من المرحلة الأولى كونه بطلاً للمسابقة، بالإضافة إلى الشارقة بطل دوري المحترفين، ما يجعل اللاعب قادراً على اللحاق بمباريات فريقه في انطلاقة دوري الخليج العربي في 17 أكتوبر، ويتقابل فيها الفريق أمام الجزيرة على استاد آل مكتوم.

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