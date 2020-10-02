نقل وتأجيل مباراتين في كأس الصالات

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

قررت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات تأجيل مباراة خورفكان والظفرة، ضمن منافسات كأس الاتحاد لتقام في 19 أكتوبر الجاري بدلاً من موعدها السابق الذي كان مقرراً عصر الغد، ونقل مباراة الشارقة ومليحة إلى القاعة الرياضية لنادي الحمرية بدلاً عن الشارقة، بموعدها المحدد مسبقاً الأحد المقبل.

من جهته، قال الأمين العام للجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، عمران النعيمي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «اتخاذ القرارين يعود إلى أمور تنظيمية تتعلق بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وبهدف تحقيق بداية مميزة للموسم الجديد».

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