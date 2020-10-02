المصدر: الامارات اليوم

راتب

كشف المحلل في قناة دبي الرياضية، محمد مطر غراب، على «تويتر»، أن نادياً محترفاً رفض التعاقد مع لاعب مقيم بـ70 ألف دولار وراتب شهري 4000 دولار، ليفاجأ بأن اللاعب نفسه انضم مقابل 545 ألف دولار وراتب شهري 20 ألف دولار.

شكوى

شكا إداري في أحد أندية الدوري من العنف الذي شهدته مباراة فريقه مع فريق آخر، مشيراً إلى أن الجهاز الفني طلب من لاعبيه اللعب بهدوء واستكمال المباراة من دون مشكلات.

غيرة

يشعر عضو مجلس إدارة اتحاد لعبة جماعية بالغيرة، بسبب العلاقة القوية التي تربط بين اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، كونهما يعملان في انسجام وتناغم كبيرين لإنجاز المهام المطلوبة منهما.

وكيلة

فرضت وكيلة أعمال لاعب أجنبي بأحد الأندية، نفسها بقوة من خلال العمل الذي تقوم به لدعم اللاعب، وتوفير الأجواء المثالية له للتألق بهدف زيادة قيمته التسويقية بين اللاعبين الأجانب.

تهرّب

واصل مشرف لعبة جماعية التهرب من وسائل الإعلام، ورفض الإدلاء بتصريحات صحافية بسيطة، تتعلق بمراحل إعداد فرق النادي أو التعاقدات استعداداً للموسم الجديد، مفضلاً إرسال الأسئلة عبر البريد الإلكتروني.

إعلامي

يفرض موظف إعلامي في اتحاد لعبة جماعية شخصيته على الأعضاء المنتخبين في الاتحاد المعني، ويمنعهم من التصريح للإعلام، مدعياً أن هدفه تنظيمي، لكنه يسعى إلى السيطرة وربط الأمور بيده.

إعارة

فضّل لاعب محترف تمت إعارته في الموسم الماضي، العودة لفريقه السابق بعد انتهاء الإعارة، وانتقل لنادٍ آخر لأسباب اعتبارية رجحها على مصلحته المالية.

sports@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news