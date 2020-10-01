البرازيلي كايو مدرباً رسمياً لخورفكان

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم عن التعاقد مع المدرب البرازيلي كايو زاناردي لقيادة الفريق الاول في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي خلفا للمدرب الاسباني كانيدا والذي قدم استقالته أخيراً.

وأوضح بيان رسمي للنادي أن عقد المدرب يمتد لسنة واحدة كما وقدمت شركة خورفكان الشكر لمدرب فريق الرديف بدر صالح للمدة التي قادها بها الفريق.

وسبق للمدرب كايو تدريب فريق النصر مطلع الموسم الماضي.

من جهة اخرى خاض خورفكان اخر مبارياته الودية وتعادل بها مع حتا بهدف لمثله.

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