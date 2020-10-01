الشارقة يكسب الحمرية وديا بهدفين تحضيرا للدوري

المصدر: الإمارات اليوم- الشارقة

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة على ضيفه الحمرية بهدفين هدف سجلهما حمد جاسم ومحمد خلفان خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين، اليوم، على استاد خالد بن محمد بمنطقة الحزانة في الشارقة ضمن تحضيرات الشارقة لإنطلاقة الموسم الرياضي الجديد الذي يستهله الفريق بلقاء الفجيرة في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي.

ومنح مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري الفرصة لعدد من لاعبي الصف الثاني للمشاركة في المباراة بهدف الوقوف على جاهزيتهم الفنية للمشاركة في المباريات الرسمية المقبلة للفريق.

وكان الشارقة قد ودع أخيرا دوري أبطال آسيا للأندية ضمن الجموعة الثالثة.

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