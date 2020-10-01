اتحاد الكرة يعتمد رسميا مشاركة 20 فريقا في دوري الدرجة الثانية

المصدر: المصدر الإمارات اليوم –دبي

اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم خلال اجتماعها الماضي برئاسة أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفرق المشاركة في النسخة الثانية لمسابقة دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2020-2021 التي ستنطلق منافساتها في شهر نوفمبر المقبل.

وستشهد المسابقة هذا الموسم مشاركة 20 فريقاً بعد أن شهدت الموسم الماضي مشاركة 10 فرق، حيث ستشارك فرق كل من : الفلاح ، الموج ، ريجنول سبورت ، الحزم ، سيتي ، يونايتد ، سبورت سبوورت ، جامعة الدار ، الهلال يونايتد ، كواترو ، أكاديمية تورنتو ، لا ليغا ، لافال يونايتد ، النجوم ، الفرسان ، اتلتيكو أريبيا ، الاتحاد ، ربدان ، ليوا ويونايتد سبورت .

واعتمدت اللجنة لائحة المسابقة بشكلها الأولي وكلفت إدارة المسابقات بإعدادها بشكلها النهائي وتثبيت شكل المسابقة من كافة النواحي الفنية والإدارية وأعداد وفئات اللاعبين المسموح بتسجيلهم.

وأكد رئيس لجنة المسابقات أحمد يوسف بن درويش أن انضمام عشرة فرق للمشاركة في مسابقة دوري الدرجة الثانية في نسختها الثانية ، يعتبر أمراً إيجابياً وسيزيد من متعة وقوة المسابقة التي شهدت الموسم الماضي تنافساً قوياً بين الفرق المشاركة ، مشيراً إلى أن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي يولي اهتماماً كبيراً بهذه المسابقة التي تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد نحو زيادة الفرق المسجلة بالدولة وزيادة أعداد اللاعبين وفتح باب المشاركة للشركات الخاصة والجامعات والأكاديميات الكروية وغيرها .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news