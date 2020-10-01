منتخب الترايثلون يشارك في بطولة «أوشيانيك» بخورفكان

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قرر اتحاد الترايثلون المشاركة في بطولة «أوشيانيك» في مدينة خورفكان، التي تُقام غداً الساعة السادسة صباحاُ، وهي البطولة الأولى التي يشارك فيها المنتخب وتنظم بعد انقطاع بسبب توقف كل الأنشطة الرياضية طوال الأشهر السبعة الماضية.

ويشارك في البطولة 250 لاعباً من مختلف الجنسيات، وتشمل المنافسات «سوبر سبرنت»، وتتضمن السباحة 400 متر، وركوب الدراجات 12 كم والجري لمسافة 2.5 كم، ومنافسات «سبرنت» وتتضمن السباحة 800 متر، والدراجة 30 كم، والجري 7 كم، لتضم كل الفئات، وعليه قرر اتحاد الترايثلون مشاركة المنتخب فيها من أجل الوقوف على الحالة البدنية وتجهيز اللاعبين للمنافسات خلال الفترة المقبلة.

خاض منتخب الإمارات للترايثلون (السباحة والجري والدراجات) عدداً من الحصص التدريبية، بغية الوصول لأفضل معدلات التحضير البدني والفني منذ ما يقارب الشهرين استعداداً للمشاركة في بطولة خورفكان، ويطمح منتخبنا من خلال المشاركة كذلك إلى المنافسة القوية والوقوف على مدى جاهزيته للاستحقاقات المقبلة.

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