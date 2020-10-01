الموسم الجديد يشهد ظهور «فرسان دبي» في عز شبابه

المصدر: أحمد طارق - دبي

يدخل فريق شباب الأهلي الموسم الجديد، الذي ينطلق في الثامن من الشهر الجاري، بفريق شاب بمعدل عمري يبلغ 27.4 عاماً، وشهد معدل أعمار لاعبي الفريق تراجعاً كبيراً في هذا الموسم، ما يمنح «فرسان دبي» مستقبلاً مبشراً نحو تجديد دماء الفريق، بعدما تم قيد 25 لاعباً في قائمة الفريق الأول، إذ يظهر في «عز شبابه رغم وجود تسعة لاعبين تخطت أعمارهم حاجز 30 عاماً».

وتظهر قائمة الفريق الأول، وفقاً لموقع اتحاد الكرة، أن الجهاز الفني يضمّ بشكل دائم ثلاثة لاعبين من فريقي الشباب والناشئين يشاركون بشكل دائم مع الفريق الأول، وهم حارب سهيل وعيد خميس وأحمد عبدالله جميل، ما جعل متوسط أعمار الفريق يهبط إلى 27.4 عاماً.

ويعد الحارس المخضرم ماجد ناصر الأكبر سناً في القائمة الرسمية، إذ أكمل عامه الـ36 في الأول من أبريل الماضي، لكنه قدم مستويات رائعة في بداية الموسم خلال المشاركة في دور المجموعات وثُمن نهائي أبطال آسيا، وكان من أبرز لاعبي الفريق، بعدما حافظ على نظافة شباكه في المباريات الثلاث التي لعبها في الدور الأول، ولم يدخل مرماه سوى هدف واحد من ركلة جزاء في دور الـ16 أمام الأهلي السعودي.

وتضم قائمة اللاعبين، الذين تخطت أعمارهم الـ30، وليد عباس ويوسف جابر (35)، إسماعيل الحمادي (32)، محمد مرزوق ومحمد جابر وعبدالعزيز صنقور والبرازيلي كارلوس إدواردو (31) وعبدالعزيز هيكل (30).

وتشكل هذه المجموعة من اللاعبين جانب الخبرة في قائمة الفريق، إذ إن جميع هذه الأسماء سبق لها اللعب على مستوى المنتخب، بينما تضم أيضاً قائمة الفريق مجموعة من النجوم الدوليين، أبرزهم أحمد خليل (29) وماجد حسن (28) وعبدالله النقبي (27).

في المقابل، أبرز ما يميز قائمة الموسم الجديد، دخول بعض الأسماء الجديدة من الشباب، أبرزهم البرازيلي لياندرو سبادسيو البالغ من العمر 20 عاماً، وتم قيده في خانة الأجنبي الرابع، إذ تألق لياندرو في الموسم الماضي مع فريق تحت 21 سنة، وأحرز 15 هدفاً في 19 مباراة خاضها في دوري الخليج العربي تحت 21 سنة، بينما تم قيد عادل وجدان (20)، وسعيد سليمان (21)، إذ يشكل كل منهما إضافة قوية، خصوصاً في كأس الخليج العربي.

أما على صعيد آخر، فيواصل عيد خميس وحارب سهيل وأحمد عبدالله جميل ظهورهم للموسم الثاني رغم عدم تسجيلهم في القائمة الرسمية، وذلك بعدما أثبتوا وجودهم في الموسم الماضي، إذ حصلوا على فرصتهم مع المدرب الأرجنتيني أروابارينا، وباتوا من العناصر الأساسية التي يتم الاستعانة بها لتعويض أي غياب، بينما أعاد حارب تقديم نفسه كأبرز النجوم الشباب في الإمارات، بتألقه في أبطال آسيا، وتسجيل اسمه كأصغر لاعب إماراتي يحرز هدفاً في البطولة القارية.

أعمار اللاعبين في القائمة الرسمية

■ ماجد ناصر 36 عاماً

■ جمال إسماعيل 25

■ حسن حمزة 26

■ سالمين خميس 29

■ محمد مرزوق 31

■ وليد عباس 35

■ عبدالعزيز هيكل 30

■ يوسف جابر 35

■ محمد جابر 31

■ عبدالعزيز صنقور 31

■ خليفة مبارك 27

■ إسماعيل الحمادي 32

■ وليد حسين 28

■ ماجد حسن 28

■ عبدالله النقبي 27

■ سعيد أحمد 26

■ سعود عبدالرزاق 22

■ عادل وجدان 20

■ محمد جمعة بيليه 23

■ ليوناردو دا سيلفا 28

■ أحمد خليل 29

■ أحمد العطاس 25

■ كارلوس إدواردو 31

■ لينادرو سبادسيو 20

■ سعيد سليمان 21

عنتر مرزوق: الكثيرون يحسدون شباب الأهلي على قائمة اللاعبين

قال نائب المشرف الفني في أكاديمية شباب الأهلي، عنتر مرزوق، إن تجديد دماء الفريق يمنح شباب الأهلي الاستمرارية على مدار المواسم المقبلة، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الكثيرون يحسدون شباب الأهلي على قائمة اللاعبين التي يمتلكها، خصوصاً أنها تضم عدداً كبيراً من النجوم الدوليين». وقال إن سياسة الإحلال والتبديل ضرورية، خصوصاً أن عدداً من اللاعبين تخطت أعمارهم 30 عاماً.

وتابع: «من الضروري أن يتم الاعتماد بشكل تدريجي على عدد من اللاعبين الشباب، ومنحهم الفرصة بالشكل الذي يؤهلهم لاكتساب الخبرة اللازمة، مثل حارب سهيل وعيد خميس وأحمد جميل».

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لاعبين من الشباب والناشئين يشاركون بشكل دائم مع شباب الأهلي، وهم أحمد جميل (21 عاماً)، وعيد خميس (21)، وحارب سهيل (17).

الحارس المخضرم ماجد ناصر الأكبر سناً، ولينادرو وعادل وجدان الأصغر في القائمة الرسمية.

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