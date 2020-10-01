المصدر: دبي-الامارات اليوم.

وكيل

رفض لاعب دولي مواطن سابق عرضاً بتدريب أحد الفرق، على الرغم من تمتعه بخبرة واسعة، وذلك لرغبته في التفرغ للعمل بمهنة وكيل أعمال لاعبين لثقته بإمكاناته في هذا الجانب.

طوارئ

يواصل رئيس شركة كرة القدم لأحد أندية المحترفين، المفاوضات مع وكلاء الأعمال لاختيار مدرب طوارئ، في حال إقالة المدرب الحالي، وذلك كـ«خطة بديلة».

عرض

مدافع دولي في نادٍ كبير أبدى رغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية، خصوصاً أن المدرب لا يعتمد عليه بشكل أساسي في التشكيل، إلى جانب تلقيه عرضاً مغرياً من أحد الأندية الكبيرة.

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