لجنة الحكام تطلع على كيفية تطبيق حالة لمسة اليد غير المتعمدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اطلعت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم أمس، خلال اجتماعها الخامس عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة علي حمد، على مخرجات ورش العمل التي عقدت لمجموعات حكام تقنية الفيديو أيام 23، 24، 29، 30 سبتمبر 2020، والتي ستختتم فعالياتها الأسبوع المقبل، وورشة عمل حكام الفريق الأول التي تناولت شرح كيفية تطبيق حالة لمسة اليد غير المتعمدة من قبل اللاعبين. وقالت اللجنة في بيان أمس: «اطلعت اللجنة أيضاً على التقرير الفني لنشاط إدارة الحكام خلال سبتمبر الماضي، الذي تضمن عقد دورة تدريبية وورشة عمل تطويرية لمُقيّمي الحكام، ومعسكراً داخلياً لحكام الصف الثاني، ودورة تدريبية لتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)».

وأضاف: «استعرضت إدارة الحكام المواد التعليمية المستحدثة التي تم إضافتها أخيراً إلى نظام التعلم الإلكتروني للحكام، وتضمنت مجموعة من حالات التسلل مصحوبة بتعليق صوتي من أحد أفراد فريق العمل بالإدارة لشرح كيفية اتخاذ القرارات المناسبة حسب كل حالة».

حضر الاجتماع عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة سالم عبدالله الشامسي، وأعضاء اللجنة صالح المرزوقي، وإبراهيم المنصوري، وحمد بن حنيفة، وعوض مسري، وفاطمة العامري أعضاء اللجنة، ومدير إدارة الحكام علي الطريفي، والمدير الفني خالد الدوخي ومسؤول فني المُقيّمين والمحاضرين أحمد يعقوب ومقرر اللجنة محمد العشماوي.

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