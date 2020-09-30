اتحاد الكرة يشرح للأندية البنود المستحدثة في بروتوكول المباريات

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

يُنظم اتحاد كرة القدم يوم غدٍ الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي ورشة عمل لشرح بروتوكول عمليات المباريات المُحدث والمعتمد من الجهات المختصة في الدولة والمتعلق بانطلاق المسابقات الكروية المحلية للموسم الرياضي 2020-2021 .

وينطلق الموسم الجديد في الثامن من الشهر المقبل من خلال مسابقة كأس الخليج العربي.

وسيشارك بالورشة ممثلي جميع الأندية والأطقم الفنية والإدارية والطبية للمنتخبات الوطنية ، وسيقدم محاورها رئيس اللجنة المشرفة على تطبيق البروتوكول الدكتور مصطفى السيد الهاشمي ونائب رئيس اللجنة الدكتور سعيد آل ثاني والدكتور أحمد إبراهيم ، ومبخوت الهاجري ، ومحمد علي سرور، أعضاء اللجنة ومحمد أحمد السيد مقرراً.

وتتضمن الورشة شرح البنود المستحدثة على البروتوكول منها آلية إجراء الفحوصات وآلية التعامل مع الحالات الايجابية وتقسيم المناطق داخل الاستاد وتعقيم الاستاد وإجراءات يوم المباراة ومرافق الملعب والإعلام وشؤون البث التلفزيوني وغيرها من الإجراءات .

وأكد الأمين العام لاتحاد الكرة محمد هزام الظاهري أهمية ورشة الغد التي تأتي استكمالاً للورش التي نظمت خلال الفترة الماضية لشرح كافة البنود المتعلقة ببروتوكول عمليات المباريات خاصة البنود الجديدة التي تم اضافتها أخيرا . .

وثمن الأمين العام جهود الجهات المختصة في الدولة في الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع ، مشيداً كذلك بحرص الأندية على تطبيق البروتوكول بالشكل المثالي .

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