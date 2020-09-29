حمدان بن راشد يستقبل أعضاء مجلس إدارة النصر ولاعبي الفريق الأول

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، مساء اليوم بقصر سموه في زعبيل، مجلس إدارة النادي ومجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، يتقدمهم أحمد هاشم خوري، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبدالرحمن أبوالشوارب، رئيس مجلس إدارة شركة النصر، وعبدالرزاق الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية، بجانب الجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وذكر الموقع الرسمي لنادي النصر أن مجلس الإدارة واللاعبين قدموا التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة عودته سالماً مُعافى إلى البلاد، عقب نجاح العملية الجراحية التي أُجريت لسموه، مُعربين عن سعادتهم المتجددة بلقاء سموه.

وقال سمو رئيس النادي، موجهاً حديثه للحضور "أشكركم على هذه الزيارة، وأبشركم أنا بخير والحمد لله، وأتمنى منكم أن تواصلوا العمل والتقدم لرفعة نادي النصر، حتى يكون دائماً في القمة".

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