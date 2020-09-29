اتحاد اليد يرجئ انطلاقة الموسم الجديد

المصدر: جوني جبور- دبي

أعلن اتحاد كرة اليد في بيانٍ صحافي اليوم عن تأجيل انطلاق مسابقات الموسم الجديد 2020-2021، التي كان مقرراً لها في الثاني من أكتوبر المقبل، لفئة الرجال، والخامس من ذات الشهر لفئة الشباب، وذلك حتى إشعار آخر. وأشار البيان إلى أن تحديد موعدٍ جديد لانطلاقة الموسم، سيبقى رهن حصول الاتحاد على الموافقة من السطات العليا، والجهات الرياضية، صاحبة الشأن، باستئناف النشاط.

وأوضح البيان ان اتحاد اليد قام بخاطبة المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة، بالبروتوكول الصحي الخاص بالإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها خلال استئناف نشاط كرة اليد، بجانب إرسالها للجهات العليا المختصة، بهدف منح الموافقة عليه قبل استئناف النشاط.



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